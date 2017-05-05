 أكثر من ” 39.000 ” ألف م٢ تخصصها أمانة نجران لعددٍ من الجهات الحكومية… | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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أكثر من ” 39.000 ” ألف م٢ تخصصها أمانة نجران لعددٍ من الجهات الحكومية…

أكثر من ” 39.000 ” ألف م٢ تخصصها أمانة نجران لعددٍ من الجهات الحكومية…
المناطق_نجران
خصصت أمانة منطقة نجران عدداً من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران  والمحافظات والمراكز التابعة لها لصالح جهات حكومية بالمنطقة ؛ وذلك لإنشاء مبانٍ ومرافق لها بمساحة إجمالية تقدر بـ(39.078) متراً مربعاً. بالإضافة إلى تخصيص موقعين استثماريين بمساحة تقدر ب ( 4040 ) م٢
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن قرار تخصيص المواقع المشار إليها يأتي لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين في المناطق السكنية وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصيصه خلال الأشهر الماضية لعددٍ من الإدارات الحكومية.
وأكد الشفق أنه سيتم إستكمال ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.
من جانبه ذكر وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور أنه تم تخصيص قطعة أرض بمركز الخرعاء لصالح وزارة الداخلية بمساحة “18.748” م٢ وتخصيص قطعتي أرض بمساحة “20.000” م٢بمحافظة شروره لصالح قوة أمن المنشأت ودوريات أمن الطرق وتخصيص قطعة أرض بمساحة “330” م٢بمحافظة حبونا لصالح وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف وتخصيص موقعين استثماريين بمساحة إجمالية تقدر بـ “4.040” م٢بمحافظة خباش ومركز الحصينية
وأضاف الصقور أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرارات إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات.

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