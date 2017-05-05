 الموافقة على فتح مكتب الشؤون القنصلية بمحافظة جدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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الموافقة على فتح مكتب الشؤون القنصلية بمحافظة جدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن

الموافقة على فتح مكتب الشؤون القنصلية بمحافظة جدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن
المناطق_واس

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في صنعاء محمد آل جابر عن صدور موافقة المقام السامي على فتح مكتب الشؤون القنصلية بمحافظة جدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن وإصدار التأشيرات من المكتب ، مشيراً بأن مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة بصنعاء والقنصلية بعدن ستتولى استلام الجوازات والوثائق وإرسالها لمكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جدة.
وأوضح بأن ‏التوجيه السامي الكريم يأتي امتدادًا لحرص قيادة وحكومة المملكة على دعم ومساندة الأشقاء في اليمن في كافة المجالات، وتأكيداً على أهمية تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات إلى كافة مكونات الشعب اليمني دون استثناء انطلاقاً من روابط الأخوة الوثيقة بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن واستمراراً لنهج القيادة الرشيدة في تعزيز العلاقة بين البلدين وتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات للمواطنين اليمنيين في الداخل اليمني وكذلك المقيمين منهم في المملكة بما يعزز مسيرة التعاون بين البلدين في ظل الظرف الذي يعيشه اليمن.
وكشف آل جابر بأن سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن وقنصليتها أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال طلبات الأشقاء في اليمن وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتأشيرات دون أي تأخير من خلال فرق العمل في السفارة والقنصلية الذين سيعملون على خدمة الأشقاء في اليمن، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بما يعزز العلاقة التاريخية التي تربط بين المملكة واليمن؛ مبيناً أن العمل سيكون إليكترونيا وعبر مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة بصنعاء والقنصلية العامة بعدن.

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