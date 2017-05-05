نائب أمير نجران يزور شيخ شمل المكارمة

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، ظهر اليوم، شيخ شمل قبائل المكارمة، الشيخ علي بن حاسن المكرمي.

وأكد سموه أثناء زيارته حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على مشاركة أبناء الوطن في كل المناسبات.

من جهته، عبر الشيخ علي المكرمي عن شكره للقيادة الرشيدة لحرصها على التواصل مع الجميع، وهنأ سمو الأمير تركي بن هذلول بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة نجران، سائلا الله أن يوفقه ويعينه، ومعبرًا عن شكره على كريم زيارته، التي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.