مدير جامعة نجران يرعى المباراة الختامية لدوري الجامعة

رعى مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن أمس الإثنين المباراة الختامية لكأس دوري الجامعة بين فريقي كلية الشريعة وأصول الدين وكلية العلوم والآداب بشرورة، والتي انتهت بفوز الأخير 2 مقابل واحد على الاستاد الرياضي في المدينة الجامعية، وذلك بحضور عدد من العمداء ومدراء الإدارات.

وأكد الحسن، أن الجامعة رغم الظروف المحيطة تمكنت من تجاوزها وذلك من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التي تم التخطيط لها واستهدفت المجتمع والطلاب.

وأضاف الحسن، بأن الجامعة حرصت على تنوع أنشطتها وتوفير ملاعب و صالات رياضية وترفيهية تمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم إلى جانب البيئة التعليمية الناجحة التي أمنتها الجامعة لتكون مدينة جامعية متكاملة تضمن التحصيل العلمي المميز الذي يخدم الوطن.

وكان الدوري انطلق الشهر الماضي بمشاركة 11 فريقا من كليات الجامعة حيث تم تقسيمها على مجموعتين وتأهل فريقين من كل مجموعة.

هذا وتم افتتاح الاستاد الرياضي في مرحلته الأولى العام الماضي ويتميز بمواصفات أولمبية، حيث تتسع مدرجات الأستاد لـ 10 آلاف متفرج، إضافة إلى موقع خاص بكبار الزوار، وهو بذلك يعد أكبر استاد رياضي في منطقة نجران وتبلغ مساحة أرضية الملعب 105 م طول* 68 م للعرض