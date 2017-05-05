 مدني الشرقية يحتفي بمديره السابق ” العثمان ” وعدد من الضباط المتقاعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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مدني الشرقية يحتفي بمديره السابق ” العثمان ” وعدد من الضباط المتقاعدين

مدني الشرقية يحتفي بمديره السابق ” العثمان ” وعدد من الضباط المتقاعدين
المناطق_فهد المريخي

أقامت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حفل تكريم لمدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقا اللواء متقاعد أسعد محمد العثمان وعدد من الضباط المتقاعدين وقد ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني كلمة رحب فيها بالمتقاعدين وشكرهم على ما قدموه من عمل مخلص لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم حيث كانوا مثالاً يحتذى به في العمل المتقن والخلق القويم ، كما ألقى اللواء أسعد العثمان كلمه قدم فيها شكره وتقديره باسمه ونيابة عن زملاءه المتقاعدين لمدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وزملاءه في جميع محافظات المنطقة على وفائهم وعلى هذا التكريم المتميز مؤكدا أن ذلك لا يستغرب منهم وفي ختام الحفل قدمت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة بعدها تناول الجميع طعام الغداء على شرف المحتفى بهم .

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