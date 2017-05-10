 بعد مواجهات “عنيفة” مع الانقلابيين.. “الشرعية” تستعيد تبة الخزان غرب تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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بعد مواجهات “عنيفة” مع الانقلابيين.. “الشرعية” تستعيد تبة الخزان غرب تعز

بعد مواجهات “عنيفة” مع الانقلابيين.. “الشرعية” تستعيد تبة الخزان غرب تعز
المناطق - وكالات

استعاد الجيش الوطني اليمني بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن تبة الخزان، إثر مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قتل على إثرها خمسة من المليشيا بينهم القائد الميداني سليم الفيشي، وجرح عشرات آخرين.

وقال مصدر عسكري بمحور محافظة تعز في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الجيش الوطني نفذ هجوم معاكس، استهدف مواقع المليشيا بعد تصدي الجيش لهجوم عنيف، فيما تمكن اللواء 35 واللواء 17، من تكبيد المليشيا خسائر فادحة، وتطهير العديد من الأماكن وفي مقدمتها تبة الخزان في منطقة الجنان المطلة على منطقة الكدحة والرحبة غربي تعز.

وأضاف، أن قيادة المحور عززت برتل من الآليات العسكرية إلى جبهة الكدحة في إطار عملية عسكرية لتطهير الكدحة والمناطق المحيطة وصولا إلى قطع الخط الرئيسي الذي يربط تعز بالمخاء والحديدة.

وفي ذات السياق، قصفت بوارج التحالف العربي تجمعات للمليشيا الانقلابية في جبهة الهاملي موزع بين مواطير الكهرباء ومحطة ثابت افندي بجسر رسيان، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات.

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