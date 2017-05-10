 النصر: الشغب الجماهيري مسؤولية اتحاد الكرة وهيئة الرياضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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النصر: الشغب الجماهيري مسؤولية اتحاد الكرة وهيئة الرياضة

النصر: الشغب الجماهيري مسؤولية اتحاد الكرة وهيئة الرياضة

أصدرت إدارة نادي النصر مساء الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول الأحداث التي صاحبت مباراة فريقها أمام الهلال في الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين، ووصفتها بالسابقة الخطيرة في التنافس الرياضي.

حيث قال البيان إن الأحداث التي حدثت بين جماهير الفريقين لم تكن متوقعة؛ نتيجة الترتيبات المسبقة للمباراة التي تم الاتفاق عليها بحضور جميع الجهات المعنية والمنظمة للمباراة بما فيها الجهات الأمنية والمسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في الملعب.

وزاد البيان: كان حريا بالجميع الالتزام بها واحترام ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه وبكل أسف تم التجاوز على النظام، وصاحب عملية دخول الجماهير للمدرجات فوضى تسببت في إلحاق الضرر والإيذاء بجماهير نادي النصر، وكانت لها آثار سلبية على الحدث بشكل عام.

وأضاف البيان: وقد سعت إدارة النادي منذ بداية شرارة هذه الأحداث للتواصل مع المعنيين بالأمر، إلا أننا لم نجد منهم أي تفاعل مع ما يحدث أمامهم، بل إن كل مسؤول منهم كان يرمي بالمسؤولية على الآخر.

واختتم البيان: تم التواصل من قبل سمو رئيس النادي في حينه مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين، حيث وضعهما أمام الأمر الواقع، مشددا على أن ما حدث أمر مرفوض لا يقبله أي مسؤول تهمه مصلحة الرياضة السعودية، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وجماهيره ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيما حدث.

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