ترمب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية من منصبه

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقصى جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي.

وجاء قرار إقالة كومي، بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، في رسالة من ترامب تقول ” أن لا تستطيع القيادة بشكل فعال، وأن البيت الأبيض بحاجة إلى خطوات لإعادة الثقة.

من جانبه أشاد السيناتور الجمهوري غراهام بقرار ترامب قائلا إن ذلك بمثابة بداية جديدة تخدم إف بي آي والأمة على حد سواء.

وكانت قد دعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من أيار/مايو حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان كومي أكد أمام اللجنة نفسها في العشرين من آذار/مارس أنّ الشرطة الفدرالية تحقق في احتمال حصول “تنسيق” بين مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا قبل الانتخابات.