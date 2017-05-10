 ترمب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية من منصبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

61 % من رواتب القطاع الخاص تذهب للأجانب.. 187.8 مليار ريال داعش يبث فيديو لذبح ضابط مخابرات روسي شاهد.. أسد يفترس مدربه أمام أعين الحضور علماء باكستان: لن نسمح لإيران بالعبث بأمن السعودية وباكستان.. سنرد بحزم ترمب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية من منصبه النصر: الشغب الجماهيري مسؤولية اتحاد الكرة وهيئة الرياضة بعد مواجهات “عنيفة” مع الانقلابيين.. “الشرعية” تستعيد تبة الخزان غرب تعز هل تعلم أن الاستحمام يساعد على فقد الوزن ؟ هذه الدراسة تؤكد الأمر 62 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم مدني الشرقية يحتفي بمديره السابق ” العثمان ” وعدد من الضباط المتقاعدين ندوة التقويم في التعليم الجامعي “مرتكزات وتطلعات” في رحاب كلية التربية بجامعة الجوف رئيس مركز الارطاوية يوجه بتسيير دوريات لحماية فيضة ام الذيابة

ترمب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية من منصبه

ترمب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية من منصبه
المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقصى جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي.

وجاء قرار إقالة كومي، بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، في رسالة من ترامب تقول ” أن لا تستطيع القيادة بشكل فعال، وأن البيت الأبيض بحاجة إلى خطوات لإعادة الثقة.

من جانبه أشاد السيناتور الجمهوري غراهام بقرار ترامب قائلا إن ذلك بمثابة بداية جديدة تخدم إف بي آي والأمة على حد سواء.

وكانت قد دعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من أيار/مايو حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان كومي أكد أمام اللجنة نفسها في العشرين من آذار/مارس أنّ الشرطة الفدرالية تحقق في احتمال حصول “تنسيق” بين مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا قبل الانتخابات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>