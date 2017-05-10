 علماء باكستان: لن نسمح لإيران بالعبث بأمن السعودية وباكستان.. سنرد بحزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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علماء باكستان: لن نسمح لإيران بالعبث بأمن السعودية وباكستان.. سنرد بحزم

علماء باكستان: لن نسمح لإيران بالعبث بأمن السعودية وباكستان.. سنرد بحزم
المناطق - وكالات

رداً على تصريح قائد الأركان الإيراني، محمد حسين باقري، قال رئيس مجلس علماء باكستان العلامة، طاهر محمود أشرفي، إن التهديد الإيراني للمملكة وباكستان أمر مدان ومؤسف، وأكد أن العالم الإسلامي لن يسمح لإيران بالعبث بأمن المملكة وباكستان، وأن الشعب الباكستاني يعرف كيف يدافع عن حدود بلاده وعن بلاد الحرمين الشريفين.

وأكد أشرفي أن باكستان كانت تعمل دائما من أجل السلام في المنطقة معتصمة بالصبر والحكمة، ولكن تصريحات القيادة الإيرانية ضد باكستان أمر لا يمكن السكوت عليه.

وقال إن التحالف الإيراني مع الهند و أفغانستان لا يمكن له أن يضعف باكستان. وحث الحكومة الباكستانية على الرجوع إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي و منظمة التعاون الإسلامي بخصوص التصريحات والأعمال العدوانية من جانب أفغانستان وإيران والهند خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن السعودية هي أقدس رمز للمسلمين، وينبغي أن تعرف كل دول العالم وإيران أن الأمة الإسلامية سترد بحزم على أي مؤامرة تستهدف الأراضي السعودية.

وأشار إلى مقابلة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، وقال إنها تحتوي الكثير من الحقائق. وشدد على ضرورة امتناع إيران عن التدخل في شؤون الدول الأخرى قبل أن تقوم بتهديد السعودية وباكستان.

وأوضح أنه من المؤسف والمحزن أن القيادة الإيرانية لم تتعلم الدروس من الأوضاع في الشرق الأوسط، وطالب باكستان بالدعوة فوراً إلى عقد جلسة طارئة لقمة التعاون الإسلامي.

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