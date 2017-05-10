 شاهد.. أسد يفترس مدربه أمام أعين الحضور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. أسد يفترس مدربه أمام أعين الحضور

 المناطق - وكالات

عاش جمهور أحد السيركات لحظات رعب رهيبة، في مدينة دولانز، شمال فرنسا حين انقض أسد “يفترض أنه مروض” على مدربه، أمام أعينهم.

وفي التفاصيل، أن الحيوان المفترس انقض على مدربه مساء الأحد، خلال أحد العروض التي كان يقدمها سيرك “بوفالو”، وفي لحظات جنون، هشمه أمام أعين الحضور ومن بينهم العديد من الأطفال، الذي وقفوا مذهولين، من هول الصدمة.

وقد أفادت صحف محلية، بأن المدرب الذي سارع بعض العاملين في السيرك، إلى انتشاله من بين أنياب الأسد، نقل إلى المستشفى، مصاباً بجروح بالغة. وقد شاهد بعض الحضور الأسد يغرز أنيابه في جسد المدرب، ويقتلع جلده.

إلى ذلك، أفيد عن إصابة بعض الحاضرين بالإغماء جراء الصدمة، وقد تم نقلهم أيضاً إلى المستشفى.

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