داعش يبث فيديو لذبح ضابط مخابرات روسي

ذكر موقع “سايت” الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت، أن تنظيم داعش بث مقطع فيديو يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط مخابرات روسي.

ونقلت “رويترز” عن وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، نفيها ما زعمه تنظيم داعش عن ذبح الضابط الروسي.

وجاء الفيديو الذي بثه داعش باللغة الروسية ومدته 12 دقيقة – تنأى المناطق عن نشره – في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية.

ويظهر فيه رجل بملابس سوداء راكعا في منطقة صحراوية، ويحث “العملاء” الروس الآخرين على الاستسلام.

وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح متشدد ملتحٍ من داعش الرجل بسكين “وصدق هذا الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر”.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل، ولم يتضح متى تمت عملية القتل.