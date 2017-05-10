 61 % من رواتب القطاع الخاص تذهب للأجانب.. 187.8 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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61 % من رواتب القطاع الخاص تذهب للأجانب.. 187.8 مليار ريال

61 % من رواتب القطاع الخاص تذهب للأجانب.. 187.8 مليار ريال
المناطق - الرياض

يبلغ إجمالي رواتب العاملين في القطاع الخاص ، 305.9 مليار ريال سنويا، تذهب 61 في المائة منها للأجانب بقرابة 187.8 مليار ريال، فيما نحو 39 في المائة للسعوديين، بما يقارب 118.1 مليار ريال.

ووفقا لتحليل نشرته صحيفة “الاقتصادية”، فإن هذه الحصص تعكس الفروقات في رواتب السعوديين والأجانب في القطاع الخاص، حيث إنه على الرغم من أن السعوديين يشكلون 16 في المائة فقط من العاملين، إلا أنهم يتقاضون 39 في المائة من الرواتب في القطاع.

على الجانب الآخر، يشكل الأجانب 84 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، فيما يتقاضون 61 في المائة من الأجور في القطاع، وهو ما يعكس أن رواتب الموطنين أعلى من نظيرتها للأجانب.

ويبلغ عدد العمالة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 10.26 مليون عامل، 8.59 مليون عامل منهم من الأجانب، فيما 1.68 مليون عامل من المواطنين.

فيما يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للسعوديين في القطاع الخاص، نحو 9.8 مليار ريال (7.95 مليار ريال للذكور و1.9 مليار ريال للإناث)، فيما إجمالي الرواتب الشهرية للأجانب تبلغ 15.65 مليار ريال (15.1 مليار ريال للذكور و561.6 مليون ريال للإناث).

ويبلغ إجمالي الرواتب السنوية للسعوديين في القطاع الخاص، نحو 118.1 مليار ريال (95.4 مليار ريال للذكور و22.7 مليار ريال للإناث)، فيما إجمالي الرواتب السنوية للأجانب، تبلغ 187.8 مليار ريال (181.1 مليار ريال للذكور و6.7 مليار ريال للإناث).

 

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