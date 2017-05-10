شاهد.. شاب يتوسل أمه المريضة لتأخذ كليته على الهواء .. ويُبكى الملايين

أعاد ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تداول مقطع فيديو من برنامج تلفزيوني يحكي قصة شاب تونسي حاول إقناع والدته بالتبرع بكليته لعلاجها، إلا أنها رفضت ذلك رفضا قاطعا، واختار الشاب أن يظهر في برنامج تلفزيوني شهير اختاره ليضغط من خلاله على والدته من أجل أن ترضخ لطلبه.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، الشاب التونسي وهو يتوسل والدته مجهشاً بالبكاء أمام الجمهور، وهو يطلب منها القبول بتبرعه بكليته لها، وذلك بعد إصابتها بفشل كلوي حاد، ما أجبرها للبحث عن متبرع، وقالت الأم مبررة رفضها لتبرع ابنها، إن عمره لا يزال صغيرًا، كما أنها ترغب برؤيته متزوجا عما قريب.

واكتسب الشاب تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو، إذ بعد محاولات الإقناع العديدة، اقتنعت الأم في النهاية، ما دفع الجمهور والعاملين في الأستوديو إلى البكاء أثناء الحلقة، وانتشرت القصة في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، من ضمنها قناة أسترالية أنتجت فيديو قصيرا عنها حصد في فترة وجيزة نحو 3 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.