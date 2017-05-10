 51 % من المهندسين المسجلين في المملكة مصريون وهنود .. و 12.5 % سعوديون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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51 % من المهندسين المسجلين في المملكة مصريون وهنود .. و 12.5 % سعوديون

51 % من المهندسين المسجلين في المملكة مصريون وهنود .. و 12.5 % سعوديون
المناطق - الرياض

بلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين 211080 مهندسا في المملكة في نهاية عام 2016، واستحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ 87.5 في المائة بعدد 184786 مهندسا، فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5 في المائة بعدد 26324 مهندسا.

وأكدت إحصائية حديثة اطلعت “الاقتصادية” عليها، أن عدد المهندسين الوافدين ممن يعملون في قطاع الهندسة المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والكهربائية بلغ نحو 175349 بنسبة 94 في المائة من العدد الإجمالي للوافدين والبالغ 184786 مهندسا.

ووصل عدد المهندسين الوافدين العاملين في الهندسة المدنية إلى 61623 مهندسا، فيما بلغ عدد العاملين في الهندسة الميكانيكية 36763، وكان نصيب الهندسة الكهربائية 46208 مهندسين، وجاء عدد المهندسين المعماريين بعدد 15427 مهندسا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

في حين بلغ عدد المهندسين السعوديين ممن يعملون في تلك القطاعات الهندسية نحو 16053 مهندسا وهو ما يعادل 60 في المائة من العدد الإجمالي البالغ 26324 مهندسا.

ووصل عدد العاملين في الهندسة المدنية نحو 4315 مهندسا سعوديا، وفي الهندسة الميكانيكية نحو 3791 مهندسا، وحصلت الهندسة الكهربائية على عدد 4584 مهندسا، وجاءت الهندسة المعمارية بعدد 3363 مهندسا سعوديا.

 

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