 راكب يهدد بتفجير طائرة “ناس” القادمة من جدة في مطار القاهرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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راكب يهدد بتفجير طائرة “ناس” القادمة من جدة في مطار القاهرة

راكب يهدد بتفجير طائرة “ناس” القادمة من جدة في مطار القاهرة
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، حالة الطوارئ القصوى لاستقبال طائرة خطوط “فلاي ناس” للطيران القادمة من جدة، وذلك بعد قيام أحد ركابها بالتهديد بتفجيرها.

وأفادت السلطات بأنه قد تم اعتقال الراكب واصطحابه لإحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: “تلقى برج المراقبة بلاغا من قائد رحلة “فلاي ناس” رقم 567 القادمة من جدة يطلب ضرورة حضور رجال الأمن حال هبوطه لقيام راكب بالتهديد بتفجير الطائرة”.

وتم إعلان حالة الاستنفار وسط كل الأجهزة، وتوجهت سيارات المطافئ والإسعاف إلى أرض المهبط لاستقبال الطائرة تحسبا لحدوث أي طارئ.

من جهته أفاد الموقع المصري “اليوم السابع” بأن المعلومات الأولية والانطباع المبدئي تشير إلى عدم اتزان الراكب نفسيا.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أمني، أن المسافر يبلغ من العمر 34 عاما، وهو من محافظة الغربية، مشيرا إلى أن المحققين لاحظوا “هذيانه” بكلمات غير مفهومة فور القبض عليه.

وقال المصدر إنه يتم حاليا تقييم الموقف لمعرفة ما إذا كان الراكب متناولا مسكرات أو أنه مريض نفسي أم أنه يدعى ذلك.

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