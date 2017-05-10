 إيرلندا ترفع العلم الفلسطيني على مبانيها الرسمية .. وتثير غضب تل أبيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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إيرلندا ترفع العلم الفلسطيني على مبانيها الرسمية .. وتثير غضب تل أبيب

إيرلندا ترفع العلم الفلسطيني على مبانيها الرسمية .. وتثير غضب تل أبيب
المناطق - وكالات

صوّت مجلسا بلدية دبلن ومدينة سلايغو، لصالح رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلديتين بمناسبة ذكرى النكبة ومرور 50 عاما على الاحتلال الاسرائيلي، ما أثار غضب تل أبيب.

وتم تمرير اقتراح رفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية دبلن خلال عقد المجلس البلدي في العاصمة دبلن – إيرلندا، وتم التصويت على القرار نفسه لرفع العلم على مبنى بلدية مدينة سلايغو في شمال غرب إيرلندا.

وسيرفع العلم لإحياء ذكرى النكبة في 14 مايو وحتى 15 مايو، وكذلك بمناسبة ذكرى النكسة في الخامس من يونيو والتي تصادف 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وقال جون ليون صاحب الاقتراح وعضو مجلس بلدية دبلن، إن قرار البلدية رمزي لجذب اهتمام المواطنين الإيرلنديين لمعاناة الفلسطينيين اليومية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

كما شكرت فاتن التميمي رئيسة لجنة التضامن الإيرلندي الفلسطيني، بعد حضورها الجلسة، أعضاء المجلسين في دبلن ومقاطعة سلايغو للتصويت على هذه الاقتراحات الرمزية الهامة والتي هي تعبر عن تضامن الشعب الايرلندي مع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

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