 هذه أكثر المدن السعودية التي تقع فيها حوادث مرورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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هذه أكثر المدن السعودية التي تقع فيها حوادث مرورية

هذه أكثر المدن السعودية التي تقع فيها حوادث مرورية
 المناطق - الرياض

 كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن أكثر المدن السعودية التي تقع فيها حوادث مرورية.

وأوضحت الإحصائية الصادرة ضمن الكتاب الإحصائي لعام 2016، أن منطقة الرياض ‏تبوأت المركز الأول في إجمالي عدد الحوادث بعدد 141 ألف حادث، منها 114 ألفًا داخل المدن و27 ألفًا خارجها، تلتها منطقة مكة ‏المكرمة ‏بـ 135 ألف حادث.

وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بـ 102 ألف حادث، ثم عسير بـ ‏‏33 ألف حادث، ثم منطقتي ‏القصيم وجازان بـ 25 ألف حادث مروري، وتذيلت القائمة كل من الباحة ونجران بـ 3618 و3235 حادثًا على التوالي.

وأظهرت الإحصائية أيضًا أن إجمالي الحوادث في المملكة داخل المدن بلغ 387 ألف حادث، فيما بلغ خارجها 146 ألفًا.

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