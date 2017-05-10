 مسؤول أمريكي: ترامب يلتقي بوزير خارجية روسيا في البيت الأبيض اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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مسؤول أمريكي: ترامب يلتقي بوزير خارجية روسيا في البيت الأبيض اليوم

مسؤول أمريكي: ترامب يلتقي بوزير خارجية روسيا في البيت الأبيض اليوم
المناطق _واس

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا ومجموعة واسعة النطاق من القضايا الدولية.
وذكر المسؤول الذي لم يشار إلى اسمه، أن جدول أعمال اللقاء يشمل الوضع في سوريا والعلاقات الأمريكية الروسية والقضايا العالمية الأخرى. وكما سيجتمع لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، حيث سيسعى للحصول على دعم أمريكي لخطة إقامة مناطق “لتخفيف التصعيد” في سوريا.

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