ختام مبادرة ” خير خلف ” لتكريم أبناء الشهداء والمرابطين بالشراكة بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنسيم ومكتب تعليم شرق الرياض

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم بالشراكة مع مكتب التعليم بشرق الرياض حفلًا لتكريم أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي تحت مسمى ( مبادرة خير خلف) التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك على مسرح إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني برعاية كريمة من الأستاذ بدر بن نايف الحربي مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبحضور مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني والأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية والعميد دعيرم الشهراني مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني والأستاذ ناصر الهويمل المدير العام للبرامج التنموية وعدد من ضباط وزارة الحرس الوطني وقادة العمل التربوي والتعليمي حيث بدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم استمع الحضور لقصيدة شعرية لأحد أبناء المرابطين وشاهد الجميع أوبريتًا إنشاديًًا يحكي حب الوطن وتلاحم أبنائه تحت راية التوحيد وفي ظل حكومتنا الرشيدة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مرورًا بمسيرة أبنائه الملوك من بعده وصولاً لعهد سلمان الحزم والعزم حيث تخلل الأوبريت رسم لوحات فنية تحكي شجاعة وبسالة وفدائية الجنود المرابطين بالحد الجنوبي ثم كلمة الأستاذ نايف العنزي نائب رئيس مجلس الادارة في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم والتي أكد من خلالها على الإشادة بما يقدمه أبطالنا البواسل من تضحيات في الحد الجنوبي من مواقف بطولية تلبية للنداء، وصدًا للأعداء ، وبين في كلمته أن مبادرة خير خلف وغيرها من برامج تحظى باهتمام ومتابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واختتم كلمته بالدعاء للشهداء والجنود المرابطين في الثغور وكذلك الدعاء لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولولي ولي العهد.

تلى ذلك كلمة مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد الزهراني آشاد فيها بما تقدمه وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية من جهود جبارة ومن دعم لأسر الشهداء والمرابطين منوهًا بما تقدمه الوزارتين من مبادرات لأسر الشهداء لمكانتهم في عين قائد الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأوضح بأن ما يقدمه جنود الوطن من تضحيات فهي في محل التقدير على الدوام من جميع أبناء الوطن، كما بيّن أن أسرهم وذويهم محاط الرعاية والاهتمام منوهًا بحرص مكتب التعليم بشرق الرياض على العناية بالطلاب أبناء الشهداء والجنود المرابطين بالحد الجنوبي وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وتقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والمساعدات العينية لأبناء الشهداء والمرابطين واختتم كلمته بأن يديم الله الأمن والآمان على البلاد ويتغمد الشهداء برحمته .

واختتم الحفل بتكريم أبناء الشهداء والمرابطين واللجان المنظمة والرعاة المشاركون بالدروع التذكارية والهدايا الرمزية ثم التقطت الصور التذكارية.