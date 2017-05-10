 المعلم اليتيمي يكرم طلابه المتفوقين بدراجات هوائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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المعلم اليتيمي يكرم طلابه المتفوقين بدراجات هوائية

المعلم اليتيمي يكرم طلابه المتفوقين بدراجات هوائية
المناطق _جازان
في بادرة رائدة ومتميزة كرم صباح اليوم المعلم بمدرسة اللاوات الابتدائية وجبل الجذم المتوسطة المربي الفاضل الأستاذ أحمد بن سليمان اليتيمي مربي الصف الأول الابتدائي 24 طالبا بدراجات هوائية وذلك بمناسبة تفوقهم ونجاحهم وتحفيزا لهم نظير ما بذلوه طوال العام الدراسي .وقد عبر أولياء الأمور عن خالص شكرهم للمعلم على ما يبذله من جهد كبير للرقي بمستوى ابنائهم .

وفي جانب آخر قام أولياء الأمور ماجد الجذمي وفيصل البشري بتكريم المعلم اليتيمي بدروع تذكارية نظير ماقدمه من مجهودات تجاه الطلاب لتحسين مستواهم التعليمي .الجدير بالذكر أن المعلم اعتاد على إهداء طلابه سنويا درجات هوائية وجوائز قيمة في نهاية كل عام دراسي .

من جانبه وجه كل من قائد المدرسة الأستاذ عبدالله بن سلمان الجذمي والمرشد الطلابي الأستاذ سلمان بن أحمد الجذمي الشكر الجزيل لمربي الصف الأول اليتيمي على ما يقوم به من مجهودات كبيرة بغرض تحفيز الطلاب حيث يعتبر المعلم اليتيمي من المعلمين المتميزين بالمدرسة متمنين له المزيد من التوفيق .

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