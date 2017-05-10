 وزير الكهرباء البحريني يكرم “السعودية للكهرباء” لرعايتها مؤتمر جمعية المهندسين الكهربائيين الخليجيين بالمنامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الكهرباء البحريني يكرم “السعودية للكهرباء” لرعايتها مؤتمر جمعية المهندسين الكهربائيين الخليجيين بالمنامة

وزير الكهرباء البحريني يكرم “السعودية للكهرباء” لرعايتها مؤتمر جمعية المهندسين الكهربائيين الخليجيين بالمنامة
المناطق _البحرين

كرم الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، الشركة السعودية للكهرباء، لجهودها ورعايتها فعاليات “مؤتمر ومعرض جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين الخليجي التاسع”، والذي تم افتتاحه في العاصمة البحرينية المنامة الاثنين الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، عقب تسلمه درع التكريم من الوزير البحريني، أن رعاية الشركة لفعاليات مؤتمر ومعرض جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين الخليجي التاسع يأتي في إطار سعي “السعودية للكهرباء” إلى مد جسور وأواصر التعاون بين المهندسين الكهربائيين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها للأنشطة والفعاليات التي ينظمونها، وحرصها الدائم على المساهمة في إنجاحها وإبراز جهودها خليجياً وعربياً وعالمياً، مشيداً في الوقت نفسه بالقدرات والمهارات التي لمسها في المهندسين الخليجيين المشاركين في المؤتمر، والأفكار الإبداعية من قبل مهندسي الكهرباء بجميع دول الخليج، والتي يتم تداولها ومناقشتها بالمؤتمر.

كما أشاد الغبيني بمستوى التنظيم بالمؤتمر والقائمين عليه بمملكة البحرين الشقيقة، وكذلك الموضوعات التي يتم تناولها هذا العام، والتي تدور في مجملها حول الطاقة والقوى الكهربائية، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والالكترونيات والأجهزة، ونظم التحكم الالكترونية، والاتصالات ومعالجة الإشارات، والتطبيقات التكنولوجية الصناعية، والاقتصاد وهندسة الأعمال، والتعليم الهندسي، والتطوير، ودور المرأة في الهندسة، مؤكداً أن المؤتمر فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى للنهوض بمنظومة الطاقة الكهربائية الخليجية، لا سيما وأن قطاع الطاقة الكهربائية في دول الخليج يُعتبر من أفضل قطاعات الطاقة الكهربائية في المنطقة، بفضل جهود وخبرات الكوادر الوطنية بها.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين الخليجي يتم تنظيمه كل عامين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين فروع الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بدول مجلس التعاون الخليجي.

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