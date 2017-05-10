 تنمية جبة الأجتماعية تطلق مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بالتعاون مع بلدية جبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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تنمية جبة الأجتماعية تطلق مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بالتعاون مع بلدية جبة

تنمية جبة الأجتماعية تطلق مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بالتعاون مع بلدية جبة
المناطق _جبة
أعلنت لجنة التنمية الإجتماعية بمدينة جبة عن إقامة مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بجبة، بإقامة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية  وذلك خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بالتعاون مع بلدية جبة.
 
حيث اوضح الأستاذ فهد عبيدالله المشناء رئيس لجنة التنمية الأجتماعية بجبة ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية بجبة، انه تزامناً مع الثقة الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل، قرر مجلس إدارة تنمية جبة الإجتماعية بإطلاق مسمى مهرجان جبة الرمضاني تحت مسمى سمو الأمير، وأضاف المشناء” ان مهرجان وجه السعد الرمضاني سيتخلله العديد من المبادرات والبرامج والمسابقات الرياضية حيث سيقام دوري وجه السعد لكرة القدم والطائرة على ملاعب بلدية جبة.
 
وأكد الأستاذ فهد المشناء، انه سيتم تشكيل اللجان للعمل على أقامة هذا المهرجان الذي يحمل اسم اميرنا المحبوب وجه السعد عبدالعزيز بن سعد، ويهدف هذا المهرجان لإستغلال وقت الشباب خلال شهر رمضان والذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك بعد ان اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم الأختبارات ليكون شهر رمضان إجازة لكافة الطلاب.
 
واختتم المشناء حديثه بأنه سيكون هناك توضيح كامل حول المسابقات الرياضية التي ستقام على ملاعب بلدية جبة، مقدماً شكره لبلدية جبة على رأسهم المهندس أحمد الدبيان رئيس بلدية جبة على فتح ملاعبهم لإقامة المهرجان، مثمناً لهم الموافقة على ذلك والتي تتزامن مع افتتاح ملاعب بلدية جبة.

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