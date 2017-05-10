تنمية جبة الأجتماعية تطلق مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بالتعاون مع بلدية جبة

أعلنت لجنة التنمية الإجتماعية بمدينة جبة عن إقامة مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بجبة، بإقامة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية وذلك خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بالتعاون مع بلدية جبة.

حيث اوضح الأستاذ فهد عبيدالله المشناء رئيس لجنة التنمية الأجتماعية بجبة ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية بجبة، انه تزامناً مع الثقة الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل، قرر مجلس إدارة تنمية جبة الإجتماعية بإطلاق مسمى مهرجان جبة الرمضاني تحت مسمى سمو الأمير، وأضاف المشناء” ان مهرجان وجه السعد الرمضاني سيتخلله العديد من المبادرات والبرامج والمسابقات الرياضية حيث سيقام دوري وجه السعد لكرة القدم والطائرة على ملاعب بلدية جبة.

وأكد الأستاذ فهد المشناء، انه سيتم تشكيل اللجان للعمل على أقامة هذا المهرجان الذي يحمل اسم اميرنا المحبوب وجه السعد عبدالعزيز بن سعد، ويهدف هذا المهرجان لإستغلال وقت الشباب خلال شهر رمضان والذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك بعد ان اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم الأختبارات ليكون شهر رمضان إجازة لكافة الطلاب.