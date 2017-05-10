 قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز

قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز
المناطق _عدن

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة تعز، جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكر العقيد منصور الحساني الناطق باسم قيادة محور تعز، في بيان، أن قوات الجيش تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة الكدحة بمديرية “المعافر” جنوب غربي المدينة، وقامت بهجوم معاكس تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على مواقع تبة الخزان، وتبة مصنعة، والجنان ودحر عناصر المليشيات منها، مضيفا أن مواجهات عنيفة دارت أيضا بين الجانبين في منطقتي الذراع، والعينين بجبهة الشقب التابعة لمديرية “صبر الموادم” شرق المدينة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي ميداني يدعى سليم الفيشي وإصابة عدد آخر، فيما أصيب خمسة من أفراد الجيش بجروح.

من جانبها، أفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن قوات الجيش واصلت تقدمها في جبهة الساحل الغربي لمدينة تعز بإسناد من طيران التحالف العربي، مؤكدة أن قوات الجيش سيطرت اليوم على مناطق واسعة في منطقة الهاملي بمديرية موزع حيث تسعى للتقدم باتجاه الأجزاء الشمالية لمعسكر خالد ومنطقة جسر الهاملي الواقعة على الخط الرابط بين مدينة تعز ومحافظة الحديدة غربي البلاد.

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