حادث مروري يجدد المطالبة بمركز للهلال الأحمر في بللسمر

جدد أهالي بللسمر مطالبهم بمركز للهلال الأحمر السعودي موضحين معاناتهم في نقل مصابين الحوادث أثر صورة تم تناقلها يوم أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمتوفي تم نقله بطريقة خاطئة في صندوق سيارة هايلكس غير مخصص لنقل المصابين .

جاء ذلك عبر هشتاق #بللسمر_بحاجة_لمركز_للهلال_الأحمر أطلقة مغردون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر للمطالبة وإيصال صوت المواطن للمسؤل وإيضاح حجم المعاناة التي يتحملها أبناء بللسمر في ضل عدم توفر مركز للهلال الأحمر وخدمات اسعافية تساهم في تخفيف معاناة الأهالي في نقل مصابين الحوادث ونقل المرضي بصورة صحيحة .

واضافو أن بللسمر مدينة تقع على طريق دولى يربط شمال المملكه بجنوبها يرتاد هذا الطريق ألاف المسافرين في حين ان وقوع الحوادث على هذا الطريق لايتوفر مراكز إسعاف لإنقاذ المصابين كما ان مدينة بللسمر من المدن التى تعتبر كثفتها السكانية عالية حيث بلغ عدد سكانها مايقارب 60 الف نسمة وليس من المعقول ان تبقى بدون مركز إسعافي .

عبدالعزيز الاسمري أوضح عبر تغريد ته قائلا الى من أوكله ولي أمرنا تلمس حاجاتنا أرواح أزهقت لتأخر إسعافها ، هي خصمك أمام من تلتقي عنده الخصوم وإذا الموضوع صعب على الهيئة ويحتاج تخطيط كل هذه السنوات فأبناء بللسمر قادرين على تأمين سيارتين .

وأضاف الدكتور على بن دليه للأسف الشديد بللسمر مهمله من هذه الخدمة المهمة جدا رغم موقعها المهم على جبال السروات واختراق طريق الطائف ابها لها لأنه من اهم الخدمات التي تمس حياة الإنسان مباشرة لنفترض وجود حالة مرضية طارئة بمنزل بدون عائل من سيقوم بإسعافه.

وقال رافع البحر نظرا لكثره الحوادث وبعد بللسمر عن المستشفيات الكبرى فمن المؤكد ان #بللسمر_بحاجة_لمركز_الهلال_الأحمر ليساهم في الحد من مضاعفات الإصابات

وذكر حساب رجال الحجر نقل بدائي للمصابين لعدم وجود مركز الهلال الاحمر يـــؤدي لتضاعف الاصابات في حوادث #بللسمر والوفاة لذا#بللسمر_بحاجة_لمركز_الهلال_الأحمر

واضاف حسن ال ياسر #بللسمر_بحاجة_لمركز_الهلال_الأحمر معالي مدير هيئة الهلال الاحمر السعودي هل يرضيك نقل المصابين بهذه الطريقة و للمعلومية المصاب انتقل الى رحمة الله أثناء نقله .

وغرد صالح آل شلية بصورة للمصاب وطريقة نقله الخاطئة موجة ألي المسؤل ومتسائل هل يرضى بمثل هذا المنظر وغرد المدون طراد الاسمري بصوره لأحد مصابين الحوادث في صندوق سيارة نقل عام توضح طريقة نقل المصابين في بللسمر .

وأوضح حسن الاسمري انه صدر نظام هيئة الهلال الأحمر السعودي عام ١٣٨٦هـ أي قبل خمسين سنة وما زلنا ننقل المصابين بأقرب سيارة مارّة .

وذكر سمير الاسمري هناك طلب من عام 1433 وحتى اليوم .. ولكن لا حياة لمن تنادي

كما اضاف بندر الاسمري طالبنا في عام 2014 في عهد الأمير فيصل وحتى الآن لم يعتمد مركز هلال احمرفي باللسمر واستغاث ناصر الاسمري أهالي #بللسمر ينادون هل من مغيث؟ فالموت قد أدمى عيون أمهاتنا، وعصر قلوب آبائنا. #بللسمر_بحاجة_لمركز_الهلال_الأحمر

وتسائل على المسفر # بللسمر_بحاجة_لمركز_الهلال_الأحمر مدينه فيها عدد سكان كبير ولا يوجد فيها هلال أحمر!!!!!

ونشط حساب شايب بللسمر بأعادة تغريدات سابقة وتقارير اخبارية عن مطالبة الاهالي ومناشدة رئيس هيئة الهلال الاحمر بتوفير مركز للهلال الاحمر وتساءلت المغردة صمت الجروح يعني صار الإنسان رخيص لها الدرجة وسبق أن طلبوا مركز للهلال الأحمر في بللسمر ولكن لاحياة لمن تنادي

وعبر بندر الاسمري #بللسمر_بحاجة_لمركز_الهلال_الأحمر لك ان تتخيل هذا المشهد في حلب او حماه رفع الله عنهم ونصرهم أما في بلد الخير والنماء.. أفامستحيٍ أو مستحيل

واقترحت حنان الاسمري جمع مبلغ وشراء سياره مناسبه ومجهزه لمثل هذا ،وتكون تحت رعايه الجمعيه الخيريه ،#بللسمر_بحاجه_لمركز_الهلال_الأحمر وايضا وجود متطوعين من ابناء المنطقه وخاصه من يعمل في مجال الصحه لمباشره الحوادث وتسال ابو وسام اقرب مركز إسعافي يخدم الى بللسمر هو مركز إسعاف تنومه واللذي يبعد تقريباً 30 كم ويليه مركز إسعاف صبح بـ38كم بالنسبه لمركبة الاسعاف تقطع 30كم من تنومه الى بللسمرفي25دقيقه اذا كان سائقها متهور فما بالك بتغيرات المناخ .

من جانب اخر تفاعل مدير فرع الهلال الاحمر بمنطقة عسير احمد ابراهيم واوضح ان مركز بللسمر ضمن المراكز المطلوب استحداثها وان موضوع دارسة المركز لدي ادارة التخطيط بالادارة العامة لهلال الاحمر بالرياض .

واضاف الدكتور مشبب الاسمري مدير إدارة المستشفيات بصحة عسير ان هناك تنسيق لتحديد موقع تابع لمستشفى بللسمر ليكون مقر للهلال الاحمر في القريب العاجل .

وتسأل أهالى بللسمر اذا كان الهلال الاحمر يحذر ويشدد بعدم نقل المصابين بسياراتهم الخاصة؛ لما يشكل ذلك من خطر عليهم ومضاعفات للمصابين، وترك المجال لرجال الإسعاف؛ ليتم تقديم الخدمة الصحيحة، والنقل الصحيح للمصابين حتى وصولهم للمستشفى من يقوم بهذا الدور في ظل عدم وجود مركز إسعافي !.