 غرفة الرياض تعلن عن توفر 222 وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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غرفة الرياض تعلن عن توفر 222 وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص حادث مروري يجدد المطالبة بمركز للهلال الأحمر في بللسمر قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز الصحة : توفير العناية المركزة والطوارئ بالمرافق الصحية العامة لقرابة 70 % من المرضى في 4 ساعات أو أقل رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يؤدي اليمين ويبدي استعداده لزيارة بيونج يانج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر يستقبل المنتخب الوطني السعودي لألعاب القوى يبدأ تطبيقها يناير القادم لقاء تعريفي حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة بغرفة الرياض تنمية جبة الأجتماعية تطلق مهرجان “وجه السعد” الرمضاني بالتعاون مع بلدية جبة وزير الكهرباء البحريني يكرم “السعودية للكهرباء” لرعايتها مؤتمر جمعية المهندسين الكهربائيين الخليجيين بالمنامة سناب شات تضيف مزايا جديدة مع احتدام المنافسة مع إنستاجرام المعلم اليتيمي يكرم طلابه المتفوقين بدراجات هوائية ختام مبادرة ” خير خلف ” لتكريم أبناء الشهداء والمرابطين بالشراكة بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنسيم ومكتب تعليم شرق الرياض

غرفة الرياض تعلن عن توفر 222 وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص

غرفة الرياض تعلن عن توفر 222 وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص
المناطق _الرياض

أعلنت غرفة الرياض عبر حسابها الرسمي على تويتر @RiyadhChamber ، عن توفر 222 وظيفة للشباب السعودي بعدد من شركات القطاع الخاص والتي ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة، وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية فرع الرياض، وستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف في الفترة من  15 الى  18 مايو الجاري بمقر الغرفة.

وسيتم يوم الأثنين 15 مايو إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على المتوسطة والثانوية والدبلوم لشغل (53) وظيفة في شركة المطاعم الأهلية، والوظائف تحت مسمى (خدمة عملاء هاتف، محاسب زبائن، مشرف فريق) وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة  صباحاً.

وفي يوم الثلاثاء 16 مايو ستجرى المقابلات الشخصية للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم لشغل (50) وظيفة في شركة الشايع الدولية للتجارة، والوظائف تحت مسمي (برنامج MTV تدريب منتهي بالتوظيف) وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة  صباحاً.

أما في يوم الأربعاء 17 مايو  فسيتم إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على الثانوية والمتوسطة والدبلوم  لشغل (19) وظيفة في شركة الرياض للاستثمارات ، والوظائف تحت مسمي (مساعد فني انتاج، فني ميكانيكا انتاج، مدخل بيانات) وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

كما ستجرى في يوم الخميس 18 مايو المقابلات الشخصية للحاصلين على المتوسطة و الثانوية لشغل (100) وظيفة فندقية في معهد عبدالمحسن الحكير ، وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة  صباحاً.

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