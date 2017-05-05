 جمعية التحفيظ بدومة الجندل تكرم 320 طالبا ودارسا من حفظة كتاب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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جمعية التحفيظ بدومة الجندل تكرم 320 طالبا ودارسا من حفظة كتاب الله

جمعية التحفيظ بدومة الجندل تكرم 320 طالبا ودارسا من حفظة كتاب الله
المناطق _الجوف

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل عصر أمس الإثنين 1438/8/11 في مقر الجمعية وعلى شرف فضيلة الشيخ  الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش وحضور مدرسي ومشرفي الحلقات وإدارة الجمعية حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى حيث أتم ثلاثة طلاب حفظ القرآن الكريم كاملا واجتازوا اللجان التي عقدت لاختبارهم  واجتازوا اختبار فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية كما تم 40 طالبا ودارسا ممن حفظ 5  أجزاء وحتى 15 جزءا خلال هذا العام الدراسي.

حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة الشؤون التعليمية ثم نموذج من حفظة كتاب الله ثم كلمة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش حث فيها حفظة كتاب الله تعالى على العناية بالمراجعة والتدبر لأن القرآن يتفلت بسرعه كما شكر الجمعية والشؤون التعليمية على متابعة الحلقات وتذليل ما يواجه من عقبات أو بعض الصعوبات  .

بعد ذلك تم تكريم الخاتمين حيث تسلم كل خاتم شهادة حفظ القرآن وشهادة شكر له ولوالدية ومكافأة من الجمعية كما تم تكريم من حفظ خمسة أجزاء وحتى خمسة عشر جزءا بشهادة الحفظ ومكافأة مالية مقدمة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم .
كما تم تكريم من لم يحضر الاختبار أو لم يجتز الاختبار بشهادة حضور وانتظام ومكافأة من الجمعية .

يذكر ان إدارة الحلقات قد كرمت الأسبوع الماضي  الطلاب في حلقاتهم ممن أتم حفظ جزء وحتى أربعة أجزاء بشهادات ومكافآت حيث بلغ عدد من تم تكريمهم هذا العام أكثر من 320 طالبا ودارسا.

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