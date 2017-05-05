 وزير التجارة الأمريكي: لن نحقق النمو المستهدف هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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وزير التجارة الأمريكي: لن نحقق النمو المستهدف هذا العام

وزير التجارة الأمريكي: لن نحقق النمو المستهدف هذا العام
المناطق _واشنطن

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة لن يحقق المستوى الذي تستهدفه إدارة الرئيس دونالد ترامب للنمو هذا العام والبالغ 3 بالمئة.
وقال أن هذا المستوى للنمو لن يتحقق حتى تصبح جميع سياسات الإدارة للضرائب وتنظيم الأسواق والتجارة والطاقة قيد التنفيذ بشكل كامل.
وأوضح روس، أن المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي “بالتأكيد غير قابل للتحقيق هذا العام”.
وأضاف، يمكن في نهاية المطاف تحقيق الهدف في العام التالي لتنفيذ جميع سياسات الرئيس ترمب، لتحفيز قطاع الأعمال.

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