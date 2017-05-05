وزير التجارة الأمريكي: لن نحقق النمو المستهدف هذا العام

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة لن يحقق المستوى الذي تستهدفه إدارة الرئيس دونالد ترامب للنمو هذا العام والبالغ 3 بالمئة.

وقال أن هذا المستوى للنمو لن يتحقق حتى تصبح جميع سياسات الإدارة للضرائب وتنظيم الأسواق والتجارة والطاقة قيد التنفيذ بشكل كامل.

وأوضح روس، أن المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي “بالتأكيد غير قابل للتحقيق هذا العام”.

وأضاف، يمكن في نهاية المطاف تحقيق الهدف في العام التالي لتنفيذ جميع سياسات الرئيس ترمب، لتحفيز قطاع الأعمال.