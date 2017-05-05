أنباء عن بدء هدم مسورة العوامية لملاحقة الإرهابيين

شرعت الأجهزة الأمنية فجر اليوم، في هدم وإزالة حي مسورة العوامية الذي يتحصن فيه عدد من الإرهابيين.

وسمعت أصوات الرصاص ومحاصرة العناصر الإرهابية بحسب الأنباء الواردة من هناك.

ويعتبر حي المسورة ملاذا آمنا للمخربين، حيث كان يصعب ملاحقتهم فيه لتضمنه عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قِدم شبكات الخدمات الموجودة في الحي.

وهو من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، وكانت أمانة المنطقة الشرقية، أصدرت قراراً بإزالة الحي تمهيداً لتطويره ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.