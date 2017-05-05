 صحة تبوك تنظم الندوة الثانية لآخر المستجدات في علم السموم الشرعية والتحليلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تنظم الندوة الثانية لآخر المستجدات في علم السموم الشرعية والتحليلية

صحة تبوك تنظم الندوة الثانية لآخر المستجدات في علم السموم الشرعية والتحليلية
المناطق _تبوك
إفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الأربعاء بمركز التدريب والمؤتمرات الندوة الثانية لعلم السموم والمخدرات تحت عنوان ” آخر المستجدات في علم السموم الشرعية والتحليلية ” والتي نظمها مركز السموم والكيمياء الشرعية بصحة تبوك وشارك في هذه الندوة عشرة متحدثين من جامعات ومديريات صحية بمختلف مناطق المملكة ,  وحضرها عدد من المسئولين من الجمارك ومكافحة المخدرات والادلة الجنائية  ومستشفى الملك سلمان العسكري بالشمالية الغربية  .
واوضحت مديرة مركز السموم بصحة تبوك أميرة علي الشامان ان الندوة الثانية لعلم السموم جاءت هذا العام لمتابعة الجديد في مجالات علم السموم العلاجية والتشخيصية والتحليلية والوقائية بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال مضيفة أن الندوة تستمر فعالياتها على مدى يومين  وتستهدف العاملين في المستشفيات من اطباء وصيادلة واخصائي مختبرات والعاملين في مراكز السموم والمختصين من الجهات الأمنية ذات العلاقة  .

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