قطاع صحي الحرجة ينظم فعاليات ” الوقاية من تسوس الاسنان ”

نظمت إدارة القطاع الصحي بالحرجة فعالية ” الوقاية من تسوس الأسنان ” تم من خلالها إقامة محاضرة وعروض مرئيّة للمراجعين القاها طبيب الاسنان بالمستشفى الدكتور عبدالله سعيد القحطاني قام من خلالها بشرح الطرق والوسائل المستخدمة في الوقاية والعلاج من تسوس الأسنان، وتم التركيز على طريقة المحافظة على صحة الأسنان واللثة وأهمية الوقاية من التسوس وتوزيع مطويات وبروشرات، وبعد نهاية المحاضرة قامت ادارة القطاع بتكريم المشاركين وكل من ساهم بإنجاح الفعالية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن حرص وزارة الصحة ممثلة بصحة عسير لتفعيل دور المستشفى ومراكز الرعاية الصحية في التوعية الصحية والتثقيف الصحي ورفع الوعي لدى الجمهور بطرق الوقاية الصحيحة للوقاية من أمراض الأسنان.