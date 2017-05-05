منحوتة تضاريس المملكة تلفت انتباه الأمريكان

اجتذب مجسم معالم المملكة العربية السعودية الأمريكيين ولفت انتباههم للأعمال الفنية والحرفية السعودية , وكشف الفنان والحرفي بمنطقة القصيم :علي بن حمود الجاسر والذي عرض المجسم هناك خلال مشاركته في اليوم العالمي للنحت على الخشب في الولايات المتحدة الامريكية , ان مجسمه كان منحوت على شكل درع او لوحة فنية تحتوي على معالم المملكة العربية السعودية وجزء من منطقة جنوب المملكة العربية السعودية الغالية بمبانيها الحجرية القديمة وجزء من المنطقة الشرقية وجزء من المنطقة الوسطى والشمالية ببيوتها الطينية وابوابها الشعبية المنقوشة بالزخرفة وجزء من المنطقة الغربية بما تحتويه من قبة المسجد النبوي والكعبة المشرفة , وبين الجاسر ان مجسمه يتصدره السيفين والنخلة وراية التوحيد على العلم السعودي مشيراً ان العمل غير نظرة الزوار والمشاركين الامريكيين ومن دول العالم لفن النحت السعودي , كما قدم تعريفا لحجم الاهتمام بالحرف اليدوية وتنوعها بالمملكة العربية السعودية وخاصة فن النحت على الخشب الذي لفت انتباههم بقوة , واعتبر الجاسر مشاركته هامه جدا لأنها تتعلق بالفن الارقى بالعالم كما أنها جاءت في امريكا وسط تجمع العديد من الفنانين العالميين في هذا المجال مما يؤكد ان المملكة العربية السعودية لديها فنانين مبدعين ولديهم القدرات والامكانيات لمواكبة الفنون الجميلة و والمشاركة فيها عالمياً مقدرا لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وللهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها ودعمها , مشيراً ان مشاركته تعتبر الثالثة عالمياً, فقد كانت الاولى في يوم الخشب العالمي في تركيا والثانية في نيبال والثالثة في امريكا , معتبراً مشاركاته دافعاً قوياً له كنحات لتقديم الافضل ومحل ثقة للمسؤولين المنظمين والقائمين على هذا الحدث العالمي الكبير حيث يتم اختيار ومشاركة المملكة معهم كل عام ولله الحمد. واعتبر الجاسر عمل هذا العام عملاً كبيراً ومميزاً على المستوى العالمي من حيث اختيار الموضوع والاحترافية في تنفيذ العمل فقد كانت الكتلة بحجم ضخم بارتفاع ثلاثة امتار ونصف تقريب تحتوي على الحرف العربي والزخرفة الاسلامية ويتصدر هذا العمل حرف النون في الوسط والذي يرمز للقرآن والاسلام.

يشار ان الحرفي علي الجاسر تلقى دعوة للمشاركة في اليوم العالمي للنحت على الخشب في الولايات المتحدة الامريكية ويعد حدثاً ثقافياُ يُقام له احتفال كل عام , ويتم دعوة الحرفيين المتميزين في النحت والاعمال الخشبية من جميع دول العالم .

من جانبه اكد المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان مشاركة الجاسر تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الهيئة من خلال البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم لحرفيي القصيم المتميزين والذين يمكن أن يقدموا صورة ايجابية عن اهتمام المملكة بالقطاع الحرفي والموروث الثقافي بشكل عام كما يساهموا في إبراز الحرف السعودية وأيضا نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الحرفيين من دول العالم , وهناك عدد من الحرفيين والحرفيات المتميزين بالقصيم والذين مثلوا المملكة في عدة مناسبات دولية وآخرها مشاركة حرفيي القصيم في مهرجان الموروث الشعبي في الكويت.