 “التنسيقي” يبحث ضبط الاختبارات بتعليم القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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“التنسيقي” يبحث ضبط الاختبارات بتعليم القصيم

“التنسيقي” يبحث ضبط الاختبارات بتعليم القصيم
المناطق _بريدة
ناقش الاجتماع التنسيقي بين الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، وإدارة المرور بالمنطقة، الإجراءات والمهام التي تساهم في ضبط وتيسير الخطة المرورية لأيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ، حيث استعرضت آلية تطبيق تلك الإجراءات، ومعززات ضبطها، ومراجعة الإجراءات والخطط السابقة التي نفذت في الأعوام الماضية بما يكفل مزيدًا من النجاحات.
وجاء الاجتماع التنسيقي، برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية صالح الجاسر، وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي أحمد الفايزي، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالعزيز العقيل، ومساعد مدير إدارة الاختبارات والقبول بدر الحميضي، والعقيد عمر العبداللطيف ، والرائد عبدالرحيم الحربي، والذي عقد في مقر الإدارة العامة للتعليم ببريدة، ليؤكد على أهمية التكامل الميداني بين كافة الجهات المعنية، لخلق الأجواء التعليمية والتربوية المناسبة لتأدية فترة الاختبارات، بعيداً عن المنغصات والعوائق التي قد تؤثر سلباً على الحصيلة المعرفية للطلاب والطالبات.
وقد أشاد المساعد التعليمي صالح الجاسر بالشراكة بين قطاعي التعليم والجهات الأمنية والتي أثمرت عن نجاحات مميزة طيلة الأعوام الماضية, حيث أسهمت في استقرار الأجواء العامة للاختبارات، مثنيًا على مبادرات رجال الأمن، ومواقفهم الإنسانية تجاه الطلاب، وهو الأمر الذي يجد كل التقدير من الأسرة التعليمية وأولياء الأمور.
بدوره قدم العقيد عمر العبد اللطيف شكره وتقديره لإدارة تعليم القصيم نظير حرصها وجهودها في مد جسور التعاون بين القطاعات الحكومية لخدمة المجتمع، مؤكدًا بأن العمل بين المرور والتعليم عملاً تكامليًا حقق مكتسبات نوعية، وحد من التجاوزات المروية.
وكان الاجتماع قد كشف عن تكليف أكثر من 220 دورية مرورية رسمية وسرية لرصد وتنظيم حركة السير حول 735 مدرسة لقطاعي البنين والبنات بالإضافة إلى المدارس الليلية.

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