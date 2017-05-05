وظائف إدارية وفنية شاغرة في مقر سلاح الصيانة بالقوات البرية

أعلنت وزارة الدفاع (القوات البرية الملكية السعودية – سلاح الصيانة) عن توفر وظائف مدنية بالتشغيل الذاتي (للسعوديين فقط) بالمسميات التالية:

– مهندس شبكات حاسب آلي (عدد 1)

– مهندس إلكترونيات معايرة (عدد 5)

– مهندس إلكترونيات (عدد 1)

– مهندس ميكانيكي (عدد 1)

– مهندس صناعي (عدد 1)

– مهندس كهربائي (عدد 1)

– مهندس حاسب آلي تخصص شبكات (عدد 1)

– فني ميكانيكي معدات ثقيلة (عدد 1)

– مهندس مراقبة الجودة (عدد 2)

– اختصاصي الجودة والنوعية (عدد 1)

– فني ميكانيكي صيانة المحركات الرافعة (عدد 1)

– فني ميكانيكي خراطة (عدد 1)

– فني ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 2)

– فني إلكترونيات أجهزة تحكم (عدد 2)

– فني مطابع (عدد 2)

– فني كهرباء (عدد 1)

– سمكري ودهان (عدد 2)

– فني شبكات (عدد 1)

– مبرمج (عدد 1)

– محلل نظم معلومات (عدد 1)

– مشرف سلامة مهنية (عدد 1)

– معلم لغة إنجليزية (عدد 1)

– مترجم لغة إنجليزية (عدد 2)

– مستشار إمداد (عدد 1)

– مساعد مستشاري قانوني (عدد 1)

– مشرف إداري (عدد 2)

– مساعد إداري (عدد 2)

– مراقب حركة مخزون (عدد 2)

– فني اتصالات (عدد 1)

وأوضح أنه من تنطبق عليه الشروط الموضحة في رابط التفاصيل أدناه مراجعة قيادة سلاح الصيانة بمدينة الرياض (تموين قيادة سلاح الصيانة – الموارد البشرية – الدور الثالث) مع إحضار جميع الشهادات والخبرات العملية اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1438/8/13هـ ولمدة (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.