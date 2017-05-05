 وظائف إدارية وفنية شاغرة في مقر سلاح الصيانة بالقوات البرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وفنية شاغرة في مقر سلاح الصيانة بالقوات البرية

وظائف إدارية وفنية شاغرة في مقر سلاح الصيانة بالقوات البرية
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع (القوات البرية الملكية السعودية – سلاح الصيانة) عن توفر وظائف مدنية بالتشغيل الذاتي (للسعوديين فقط) بالمسميات التالية:

– مهندس شبكات حاسب آلي (عدد 1)
– مهندس إلكترونيات معايرة (عدد 5)
– مهندس إلكترونيات (عدد 1)
– مهندس ميكانيكي (عدد 1)
– مهندس صناعي (عدد 1)
– مهندس كهربائي (عدد 1)
– مهندس حاسب آلي تخصص شبكات (عدد 1)
– فني ميكانيكي معدات ثقيلة (عدد 1)
– مهندس مراقبة الجودة (عدد 2)
– اختصاصي الجودة والنوعية (عدد 1)
– فني ميكانيكي صيانة المحركات الرافعة (عدد 1)
– فني ميكانيكي خراطة (عدد 1)
– فني ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 2)
– فني إلكترونيات أجهزة تحكم (عدد 2)
– فني مطابع (عدد 2)
– فني كهرباء (عدد 1)
– سمكري ودهان (عدد 2)
– فني شبكات (عدد 1)
– مبرمج (عدد 1)
– محلل نظم معلومات (عدد 1)
– مشرف سلامة مهنية (عدد 1)
– معلم لغة إنجليزية (عدد 1)
– مترجم لغة إنجليزية (عدد 2)
– مستشار إمداد (عدد 1)
– مساعد مستشاري قانوني (عدد 1)
– مشرف إداري (عدد 2)
– مساعد إداري (عدد 2)
– مراقب حركة مخزون (عدد 2)
– فني اتصالات (عدد 1)

وأوضح أنه من تنطبق عليه الشروط الموضحة في رابط التفاصيل أدناه مراجعة قيادة سلاح الصيانة بمدينة الرياض (تموين قيادة سلاح الصيانة – الموارد البشرية – الدور الثالث) مع إحضار جميع الشهادات والخبرات العملية اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1438/8/13هـ ولمدة (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.

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