“أبوزقم” إلى المحاكم بعد وصفه النساء بـ”السكرانات”

تعهد قاض سابق بالترافع ضد الداعية سلطان الدغيلبي الشهير بـ “أبوزقم” بشأن ما سماه الإساءات التي أطلقها ضد النساء وقذفه لهن وسخريته منهن في موضوع قيادة السيارة، في حال رغبة أي مواطنة توكيله بذلك.

ووفقا لـ”عكاظ”، كشف القاضي السابق نصر اليمني نيته الترافع ضد “أبو زقم” ومقاضاته بشأن ما قاله عن النساء لقذفه لهن وادعائه بعودتهن “سكرانات” في حال تمكينهن من قيادة السيارة “بحسب تعبيره”.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الشيخ الدكتور قيس آل مبارك بأن لا ينطق الإنسان كلمة إلا وقد علم مدلولها من أجل ألا يكون لها معنى لا يجوز، ومن أجل ألا يتكلم بكلام يجرح غيره مباشرة أو بمفهوم الكلام، وأن الذي يجب على كل صاحب رأي أن يبديه من غير أن يُسيء للآخرين، لا بتخوينٍ لهم ولا باتهامِ نواياهم، فالله تعالى هو العالم بالسرائر فهو المطَّلع على نواياهم.

وأضاف، أن البعض يعجل في إبداء رأيٍ في قضية من القضايا، فيتكلم بكلام يلزم منه الإساءة لغيره، واستناداً إلى هذا الضعف في الإنسان فقد نص العلماء على أن لازم القول ليس بقول، وهذا من أجل أنْ يُعذَر الإنسان فيما يبدر منه من خطأ غير مقصود، فقد يعلِّق أحد الناس على كلام غيره بتوضيح ما يراه، وقد تخونه العبارة فيقول كلاما يلزم منه تكذيب الغير، لهذا لا ينبغي أن نحمل كلامه على أنه يقصد تكذيب غيره وإن لزم من كلامه تكذيب الغير ذلك أننا لو جعلنا لازمَ القول قولاً لحصلت النزاعات والمشاحنات بين الناس.

وختم بالاستشهاد بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه “أعقل الناس أعذرهم للناس” بدوره أوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن التعميم والادعاء الذي أطلقه الداعية أبو زقم أمر لا ينبغي أن يكون، ومن حق أي شخص لامسه الكلام الدفاع عن ما يمسه والمطالبة بمحاسبته.