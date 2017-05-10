 (فيديو) “دوريات الأمن” توجه “رسالة هامة لأولياء الأمور”.. فتنبهوا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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(فيديو) “دوريات الأمن” توجه “رسالة هامة لأولياء الأمور”.. فتنبهوا

(فيديو) “دوريات الأمن” توجه “رسالة هامة لأولياء الأمور”.. فتنبهوا
المناطق – الرياض

“رسالة هامة لأولياء الأمور”، بهذا العنوان وجهت دوريات الأمن في الطائف فيلمٍ توعويٍ لأولياء الأمور، لرفع وعيهم الأمني وحثهم على مراقبة سلوكيات أبنائهم من خطر الوقوع في تعاطي المخدرات ومصاحبة رفقاء السوء.

وأشار الفيديو، إلى أن تجمعات الشباب داخل الأحياء عادة ما تقود إلى مشاكل أكبر ابتداءً بالتدخين وانتهاءً بالمخدرات لاقدر الله .

كما نبه أولياء الأمور إلى سلوكيات أبنائهم ومعرفة رفقائهم ومعرفة ما بحوزتهم من أشياء قد تبدو غريبة أو غير مألوفة أو أن وجودها يعطي مؤشر سيئاً لاقدر الله كارتباط ورق الشام بمادة الحشيش أو وجود حبوب غريبة مختلفة الأنواع والتي قد تكون مخدرة ولو بدت طبية.

وحذر من عدم حمل السلاح الأبيض أو الناري، ما قد يؤدي إلى استخدامه وينتج عنه جرائم كبيرة كجرائم القتل لاقدر الله ، وطالب في كلمته من الجميع على عدم التجمهر وقت الحالات الأمنية، ما قد يعيق عمل رجال الأمن وتصوير الأحداث الهامة منها، حيث يعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون وقد تخدم أهداف أعداء هذا الوطن.

وطالب بتعاون وتكاتف المجتمع في رفع مستوى الوعي قائلاً : أنتم رجال أمن هذا الوطن فلنضع أيدينا بأيديكم خدمة لديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا حفظ الله بلادنا وأمننا من كل مكروه.

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