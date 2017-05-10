 الأمير سعود بن نايف ينوه بدور هيئة المنشآت بدعم ثقافة هذه المنشآت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف ينوه بدور هيئة المنشآت بدعم ثقافة هذه المنشآت

الأمير سعود بن نايف ينوه بدور هيئة المنشآت بدعم ثقافة هذه المنشآت
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الأربعاء) معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان.

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي المحافظ، منوهاً يحفظه الله بدور الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وسعيها لزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد سموه يحفظه الله على ضرورة تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم البرامج والندوات وغير ذلك من وسائل التطوير، وأن تعمل الهيئة على استقطاب الكفاءات الشابة التي تضفي على عمل الهيئة روحاً وتدفع بها نحو آفاقٍ أرحب، وأن تحرص الهيئة على الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص للاستفادة مما لديه من خبرات ورؤى حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبدياً سموه استعداد إمارة المنطقة الشرقية لتقديم ما يمكن تقديمه لدعم الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة نحو تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قدم معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بمجال عمل الهيئة، وما قدمه سموه من نصحٍ وتوجيه سيكون بمشيئة الله محل اهتمامٍ وعنايةٍ من الهيئة ومنسوبيها، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله بإشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع الأعمال.

حضر الاستقبال سعادة نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات الدكتور عبدالله بن إبراهيم الصغير، ومدير عام مكتب المحافظ عماد بن عبدالله حرشان.

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