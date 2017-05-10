بلدية حفر الباطن: إتلاف ٦٠ كيلو من اللحوم و ٣٠ كرتون من العصائر

قامت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة حفر الباطن مؤخرا، بجولات ميدانية مفاجئة شملت مستودعات المواد الغذائية والاسواق المركزية وتم رصد بعض المخالفات الصحية، وذلك استعدادا لاستقبال الاجازة المدرسية وشهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن إدارة صحة البيئة في البلدية قامت بجولات في ميدانية على مستودعات للمواد الغذائية والأسواق، مضيفا بأنه نتج عن الجولات تم أتلاف ٦٠ كيلو من اللحوم بسبب سوء الحفظ وكذلك تم اتلاف ٣٠ كرتون من العصائر.

وبين أن البلية مستمرة في عمل الجولات الميدانية وتكثيفها وذلك لقرب دخول شهر رمضان الكريم حتى يتم متابعتها بشكل مستمر من أجل سلامة صحه المواطن والمقيم .

ودعا الحسيني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.