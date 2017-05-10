 أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في جلسته الأسبوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في جلسته الأسبوعية

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في جلسته الأسبوعية
المناطق - تبوك :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقاءه الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, وذلك في القصر الحكومي .
وفي بداية اللقاء, رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة، سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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