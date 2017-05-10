 قواتنا تصد هجومين للحوثيين قبالة نجران.. وتقتل عشرات الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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قواتنا تصد هجومين للحوثيين قبالة نجران.. وتقتل عشرات الحوثيين

قواتنا تصد هجومين للحوثيين قبالة نجران.. وتقتل عشرات الحوثيين
المناطق - الرياض

نجحت قواتنا السعودية المشتركة صباح اليوم من صد هجومين لميليشيات الحوثي قبالة منطقة نجران.

ووفقا لـ”العربية”، فإن الهجومين جاءا في توقيتين مختلفين، الأول في ساعات الصباح الأولى عندما حاولت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة الاستيلاء على 3 أبراج مراقبة سعودية “صخى، والبريمه، والوقبة”، إلا أن مدفعيات القوات السعودية بمشاركة فرق راجلة من الجيش وحرس الحدود تمكنوا من التصدي لهم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرا من الانقلابيين، في حين لاذ الآخرون بالفرار.

أما الهجوم الثاني فوقع قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، حيث انضم عناصر ممن فروا في الهجوم الأول إلى مجموعة حوثية أخرى، في محاولة جديدة للاستيلاء على أبراج مراقبة سعودية في مركز “الشرفة” في منطقة نجران ، إلا أن المدفعيات وكتيبة الهاون التابعة للقوات السعودية تصدت لهم، وتمكنت من قتل قيادي وعشرات العناصر.

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