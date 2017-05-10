ضمن فعاليات استقبال “ترامب”..نيويورك كوزموس الأمريكي يلاقي الهلال في مباراة استعراضية

أعلن نادي نيويورك كوزموس عن إقامة مباراة استعراضية ودية مع نادي الهلال بتاريخ ٢٠ مايو تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للرياض.

وأوضح النادي الأمريكي عبر بيان صحفي أن المباراة الاستعراضية ستكون برعاية هيئة الترفيه لتكون السعودية هي الدولة الـ٤٨ في تاريخ زيارات الفريق المعروف بالولايات المتحدة.

وجاء في تقرير النادي الأمريكي أن المباراة ستكون تاريخية استعراضية مع النادي الأشهر بالدوري السعودي نادي الهلال لحصوله على 14 بطولة دوري.