واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية مستخدميه

وأضاف واتساب، التابع لشركة فيسبوك، ميزة التشفير لرسائل واتساب المحفوظة على خدمة iCloud في هواتف آيفون بهدف حماية تلك البيانات من القراصنة والمتجسسين، حسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان التطبيق أضاف سابقا ميزة تشفير الرسائل في المحادثات التي تجري بين مستخدميه من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.

وقالت الشركة إن الطريقة التي تتبعها تتميز بأن القائمين على واتساب ذاتهم غير قادرين على فك تشفير الرسائل المتداولة بين المستخدمين.