 واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية مستخدميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية مستخدميه

واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية مستخدميه
المناطق - الرياض

أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية.

 

وأضاف واتساب، التابع لشركة فيسبوك، ميزة التشفير لرسائل واتساب المحفوظة على خدمة iCloud في هواتف آيفون بهدف حماية تلك البيانات من القراصنة والمتجسسين، حسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان التطبيق أضاف سابقا ميزة تشفير الرسائل في المحادثات التي تجري بين مستخدميه من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.

وقالت الشركة إن الطريقة التي تتبعها تتميز بأن القائمين على واتساب ذاتهم غير قادرين على فك تشفير الرسائل المتداولة بين المستخدمين.

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