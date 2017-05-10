 تركيا رداً على واشنطن: تسليح الأكراد غير مقبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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تركيا رداً على واشنطن: تسليح الأكراد غير مقبول

تركيا رداً على واشنطن: تسليح الأكراد غير مقبول
مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرقي الحسكة يوم 21 أغسطس آب 2016. تصوير: رودي سعيد - رويترز
المناطق - وكالات

في رد حازم على الخطوة الأميركية التي قضت بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأربعاء أن هذا الأمر غير مقبول.

وأضاف نور الدين جانيكلي لقناة “ايه-خبر” أن “سياسة من هذا النوع لن تفيد أحدا”.

وقال في تصريحات تأتي قبل أيام من لقاء مرتقب في واشنطن بين الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب “نتوقع أن يتم تصحيح هذا الخطأ”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت الثلاثاء، أن الرئيس دونالد  ترامب أجاز تسليح مقاتلين أكراد في سوريا “كإجراء ضروري لضمان تحقيق نصر واضح”، في هجوم مقرر لاستعادة مدينة  الرقة من تنظيم  داعش

في المقابل، أبدت أنقرة مرات عدة معارضتها لتسليح الوحدات الكردية، وانتقدت بشدة تزويد العناصر الكردية في قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة بالسلاح، إذ تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً سورياً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في جنوب شرقي تركيا منذ 1984.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

قوات سوريا الديمقراطية  تهلل

في المقابل، اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية (ائتلاف فصائل كردية عربية مدعوم من واشنطن) الأربعاء أن القرار الأميركي بتسليح المقاتلين في وحدات حماية الشعب الكردية، سيؤدي إلى “تسريع عجلة القضاء” على المتطرفين في سوريا

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو لوكالة فرانس برس إن “القرار الأميركي الأخير بتسليح الوحدات الكردية كمكون رئيسي في قوات سوريا الديمقراطية هو قرار مهم ويأتي في إطار تسريع عجلة القضاء على الإرهاب”.

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