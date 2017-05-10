 ‏أمين عام رابطة العالم الإسلامي: على المسلمات في الغرب إزالة الحجاب أو مغادرة البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

‏أمين عام رابطة العالم الإسلامي: على المسلمات في الغرب إزالة الحجاب أو مغادرة البلاد تركيا رداً على واشنطن: تسليح الأكراد غير مقبول وزير الشؤون الإسلامية: هناك نقص في الأئمة وخصوصاً برمضان ونستعين بحفاظ القرآن واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية مستخدميه ضمن فعاليات استقبال “ترامب”..نيويورك كوزموس الأمريكي يلاقي الهلال في مباراة استعراضية قواتنا تصد هجومين للحوثيين قبالة نجران.. وتقتل عشرات الحوثيين أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في جلسته الأسبوعية بلدية حفر الباطن: إتلاف ٦٠ كيلو من اللحوم و ٣٠ كرتون من العصائر الأمير سعود بن نايف ينوه بدور هيئة المنشآت بدعم ثقافة هذه المنشآت بلدية شرق الدمام: إغلاق 31 محلا تجاريا مخالفا “العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع “4907” طلبات للتسجيل في خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين جمعية سواعد للإعاقة الحركية تكرم أبطال المملكة المشاركين في بطولة ” البوتشيا”

‏أمين عام رابطة العالم الإسلامي: على المسلمات في الغرب إزالة الحجاب أو مغادرة البلاد

‏أمين عام رابطة العالم الإسلامي: على المسلمات في الغرب إزالة الحجاب أو مغادرة البلاد
المناطق - وكالات

قال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في حوار مع صحيفة “فرانكورته آلغماينه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر اليوم (الأربعاء العاشر من مايو/ أيار 2017)  إن “من يسعى للبقاء (في الدول غير الإسلامية ـ المحرر) عليه إزالة الحجاب ومن لم يقبل بذلك عليه مغادرة البلاد، هكذا يقول الإسلام”.

ودعا العيسى المسلمين المقيمين في البلدان الغربية بالقبول بالقوانين التي تصدرها المحاكم وقال “لا تكرهوا البلد (الذي تقيمون فيه)”. وأضاف العيسى “لقد أعطتكم هذه البلدان العمل والجنسية، كما فتحت حدودها للاجئين المسلمين”.

من جهة أخرى أكد العيسى أن المسلمين لا يجب أن يضعوا الكريم فوق قوانين البلدان التي تستضيفهم “هذا شيء لا يستقيم وإلا ستكون هناك فوضى. بمجرد طلب التأشيرة والدخول إلى البلد أكون قد قبلت بدستور ذلك البلد، وإلا علي عدم السفر إليه”. إن هذا يتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية ومع المنطق السليم، يقول العيسى. واستطرد موضحا أن العمليات الإرهابية ضد البلد المضيف هي خيانة و”القرآن يمنع الخيانة”.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>