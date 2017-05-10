‏أمين عام رابطة العالم الإسلامي: على المسلمات في الغرب إزالة الحجاب أو مغادرة البلاد

قال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في حوار مع صحيفة “فرانكورته آلغماينه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر اليوم (الأربعاء العاشر من مايو/ أيار 2017) إن “من يسعى للبقاء (في الدول غير الإسلامية ـ المحرر) عليه إزالة الحجاب ومن لم يقبل بذلك عليه مغادرة البلاد، هكذا يقول الإسلام”.

ودعا العيسى المسلمين المقيمين في البلدان الغربية بالقبول بالقوانين التي تصدرها المحاكم وقال “لا تكرهوا البلد (الذي تقيمون فيه)”. وأضاف العيسى “لقد أعطتكم هذه البلدان العمل والجنسية، كما فتحت حدودها للاجئين المسلمين”.

من جهة أخرى أكد العيسى أن المسلمين لا يجب أن يضعوا الكريم فوق قوانين البلدان التي تستضيفهم “هذا شيء لا يستقيم وإلا ستكون هناك فوضى. بمجرد طلب التأشيرة والدخول إلى البلد أكون قد قبلت بدستور ذلك البلد، وإلا علي عدم السفر إليه”. إن هذا يتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية ومع المنطق السليم، يقول العيسى. واستطرد موضحا أن العمليات الإرهابية ضد البلد المضيف هي خيانة و”القرآن يمنع الخيانة”.