 السفارة السعودية توضح ملابسات تعليق إيطاليا لاتفاقية الشنغن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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السفارة السعودية توضح ملابسات تعليق إيطاليا لاتفاقية الشنغن

السفارة السعودية توضح ملابسات تعليق إيطاليا لاتفاقية الشنغن
المناطق - الرياض

أوضحت السفارة السعودية في إيطاليا أن قرار الجمهورية الإيطالية بتعليق إتفاقية الشنغن بشكل مؤقت لمدة 20 يوماً (من 10 وحتى 30 مايو الجاري) لا يعني منع دخول حاملي تأشيرة الشنغن إلى الأراضي الإيطالية؛ بل إعادة نقاط التفتيش ونقاط تفقد الجوازات لجميع الركاب والمسافرين بين الدول الأعضاء بنظام الشنغن في جميع المنافذ الحدودية.
ونصحت في بيان رسمي اليوم المواطنين التأكد من حمل جميع المستندات والهويات الشخصية اللازمة عند التوجه إلى المطارات والمنافذ الحدودية والتأكد أيضاً من الوصول إلى المطار بوقت كافي قبل موعد الرحلة تجنباً لتسبب زحام نقاط التفتيش في ضياع موعد الطائرة.

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