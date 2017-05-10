 أمير نجران: ظروف المنطقة أظهرت معادن الرجال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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أمير نجران: ظروف المنطقة أظهرت معادن الرجال

أمير نجران: ظروف المنطقة أظهرت معادن الرجال
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الظروف التي مرت على المنطقة، أظهرت معادن الرجال، من مسؤولين ومواطنين، حيث أدار المسؤولون الأزمة باحترافية واقتدار وشجاعة، مقابل صمود أهالي المنطقة وثباتهم وتعاونهم مع أجهزة الدولة.

ولدى استقبال سموه وكيل وزارة التعليم للتعليم، الدكتور نياف بن رشيد الجابري، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، أعرب سموه عن فخره واعتزازه بجهود المعلمين والمعلمات، وكافة منسوبي التعليم، على حرصهم وتفانيهم في تسيير العملية التعليمية، رغم الظروف والتحديات.

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