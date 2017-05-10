الاعتماد المؤسسي من نصيب جامعة فهد بن سلطان

تسلم مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد اللحيدان شهادة حصول الجامعه على الإعتماد المؤسسي وذلك في حفل تكريم الجامعات والكليات الحاصله على الإعتماد والذي أقيم يوم أمس في الرياض حيث سلم معالي الدكتور خالد السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم الشهادة للجامعه.

وبهذه المناسبة أشاد ” اللحيدان” بالإحترافيه العاليه التي طبقتها الهيئه وذلك في شمولية المعايير الأكاديمية والإداريه المطلوبه للحصول على الإعتمادات الأكاديميه المختلفه مما يضع الجامعات والكليات أمام تحديات المرحله للوصول لرؤية 2030 يكون فيها قطاع التعليم الجامعي خصوصاً رافداً مهما من روافد التنميه في البلاد.