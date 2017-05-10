الأمير حسام بن سعود يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه في ديوان الإمارة.

وأكد سموه في كلمته خلال الاجتاع على ضرورة مواكبة عمل الجمعيات بالمنطقة للرؤية الوطنية ٢٠٣٠ ودعم التحول نحو الانتاج وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في اعمال الجمعيات الخيرية ، مشيراً سموه بانه لن يألو جهداً في تسخير كافة الإمكانيات منه شخصياً ومن كافة الدوائر ذات العلاقة لتكوين قطاع غير ربحي قوي ومهني يساهم في التنمية الوطنية لخدمة المستفيدين من هذا القطاع المبارك .

ونوه سمو أمير الباحة بموافقة مؤسسة الملك خالد الخيرية لتبني المجلس والجمعيات التابعة لهم بالتدريب والتاهيل حسب خطط مدروسة، لاسيما وان جمعية الملك خالد تحتل المقدمة في مجال العمل الخيري المؤسسي والدراسات البارزة في هذا المجال ، مثمناً سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الخيرية، وكل أعمال الخير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله .

وأبان الأمير حسام بن سعود ما يمثله العمل الخيري من أهمية في بناء مجتمع تسوده المودة والمحبة بين أفراده، ووفق ما حثنا عليه ديننا الحنيف، من حيث تلمس احتياجات وأحوال أبناء المجتمع، ومد يد العون لكل محتاج ، مفيداً سموه أن هذا الاجتماع يأتي للإطلاع على سير عمل الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وما تقدمه من إنجازات وعمل خيري متواصل، مشيدًا سموه بجهود العاملين بالجمعيات، وما يقومون به من عمل خيري مخلص، يهدف إلى إسعاد الآخرين وتقديم العون والمساعدة لهم.

من جانبه أعرب أمين المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة علي بن جمعان ال سرور، عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة رئيس المجلس على اهتمامه ودعمه العمل الخيري مقدما شكره لسمو امير الباحة رئيس المجلس على دعمه وكل الجهات الخيرية المتعاونة ، مؤكداً أنه سيتم مواصلة العمل لتعم الفائدة كل محتاجي المنطقة في مختلف المحافظات والمراكز، مضيفًا بان المجلس عمل على استقطاب باحثين متخصصين في مجال بحث حالات المستفيدين ، لتحقيق الأهداف التى من اجلها تم إنشاءه .كما شكر الجهود التي تبذلها جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية برئاسة الدكتور صالح عباس الغامدي التي قدمت العديد من البرامج الخيرية والمساهمات .

بعد ذلك اطلع سموه والحضور على جدول أعمال الاجتماع المتضمن اعتماد الخطه التشغيلية للمجلس وحصر الاحتياجات الفعليه لتدريب منتسبي الجمعيات واعتماد برامجها بالإضافة إلى خطط تكوين الشركات مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل الخيري واستعراض الجهود التى بذلتها الجمعيات، وكذلك التعاون الذي تجده الجمعيات من عدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية، فيما استعرض عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالمنطقة جهودهم وبرامجهم المقامة .

وأكد المجتمعون في الختام ، أهمية الحرص على خدمة المستفيد في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، وتعاون الجمعيات وتضامنها لتحقيق الرسالة والأهداف من المرجو تحقيقها من العمل الخيري، ودعم المستفيدين ماديًا وعينيًا حسب الاحتياج الفعلى وإقامة برامج تدريبية وتاهيلية لكافة المستفيدين والعمل على دعم الأسر المنتجه ، بالاضافة الى دعم كل مايضمن استمرارية الجمعيات .

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الباحة نائب رئيس المجلس التنسيقي الدكتور حامد بن مالح الشمري، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة احمد بن ابراهيم العاصي وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية بالعمل الخيري.