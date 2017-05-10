أمير منطقة الباحة يستقبل مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة ويتسلم نسخة من التقرير الإحصائي لجهود مديرية مكافحة المخدرات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ أحمد العمري, يرافقه مدراء أفرع المحافظات, ومدير إدارة الدعوة والإرشاد محمد الشهري, ومدراء المكاتب التعاونية بالمنطقة .

وفِي بداية الاستقبال رحّب سموّه بالعمري ومرافقيه، منوهاً بالنهج القويم الذي قامت عليه الدولة في دعم العمل الإسلامي والاعتناء ببيوت الله للحفاظ على الهوية الإسلامية وفق تعاليم ديننا السمحة، مشدداً سموّه بالدور الكبير لوزارة الشؤون الإسلامية في الدعوة إلى الله في ظل الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة, متمنياً للجميع التوفيق .

من جانبه أكد العمري أن فرع الوزارة بالمنطقة يقوم بالعديد من الجهود والمشاركات التي تعنى بالاهتمام ببيوت الله وكل ما يتعلق بها، والاهتمام بكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال إقامة المسابقات وتشجيع النشء على حفظه وتدبره وإقامة الملتقيات الدعوية، مقدماً شكره لسموه على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستسهم في الارتقاء بعمل الفرع .

من جهة ثانية تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، نسخة من التقرير الإحصائي لجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة

جاء ذلك خلال إستقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد مناحي بن سعد السبيعي ، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلا عن ماتضمنه التقرير ، مبرزاً النتائج التي تم تحقيقها في مجال مكافحة المخدرات والحد من انتشارها .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من منجزات أبرزت الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات ، مثمنًا ما تبذله إدارة مكافحة المخدرات بالباحة وتعاونها مع الجهات الأمنية بالمنطقة في مجال مكافحة هذه السموم وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

و أكد سموه على كافة الجهات الأمنية بالمنطقة والمواطنين على ضرورة التعاون في الإبلاغ والقبض على مروجي المخدرات والحد من تهريبها ، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من دعم ورعاية لكافة الأعمال والجهود الأمنية والتوعوية الهادفة لتعريف أبناء هذا الوطن بشرورها وأضرارها وحمايتهم من مخاطرها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري و مدير عام العلاقات العامة و الإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .