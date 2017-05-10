اطلع على تأهيل وادي الرمة.. أمير القصيم يناقش إيجاد برامج اجتماعية للمجتمع خلال الإجازة

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بفريق العمل المكلف بدراسة تأهيل وتطوير وادي الرمة برئاسة الدكتور ابراهيم الغصن رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة القصيم وعضوية مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة جامعة القصيم ، وقد استمع سموه وأعضاء المجلس لعرض شامل عن الوادي وكيفية إعادة تأهيله وتطويره ليكون بيئة طبيعية خاليه من الملوثات وتفعيل الموارد والامكانات التي يتمتع بها الوادي .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس استعرض بعد ذلك المواضيع المقترحة للإدارة العامة للطرق بالمنطقة للعام المالي 1439/1440هـ ، ودراسة اللجنة الاقتصادية بشأن توجيه النمو العمراني بين مدن ومحافظات منطقة القصيم لتصبح مدينة واحدة في المستقبل ، وقد ناقش المجلس كيفية الاستفادة من الإجازة ببرامج اجتماعية ونشاطات مفيدة للشباب والفتيات والمجتمع كافة خلال فترة الإجازة الصيفية ، وتقريراً عن الجهود والبرامج والملتقيات التي اقامتها إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بالقصيم تحت مظلة (نبراس) ، وذلك بمدن ومحافظات ومراكز منطقة ، واستفاد منها شرائح المجتمع جميعهم ، وكذلك توزيع النشرات والمطويات التي تحذر من الوقوع في آفة المخدرات ، وتسيير قافلة الأمير فيصل بن مشعل للتوعية المجتمعية لمركز أبانات ، إذ تمت زيارتها من قبل طلاب المدراس والقاء محاضرات توعوية لعهم هناك ، مشيراً إلى أن المجلس بعد ذلك ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع.