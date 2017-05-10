 العمل تتيح 40 ألف سيرة ذاتية للعمالة المنزلية على «مساند»‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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العمل تتيح 40 ألف سيرة ذاتية للعمالة المنزلية على «مساند»‎

العمل تتيح 40 ألف سيرة ذاتية للعمالة المنزلية على «مساند»‎
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة من خلال برنامج “مساند”، الذي بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين فيه أكثر من 600 ألف مواطن.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لموقع (مساند)، الذي يعد أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملاً وعاملة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.

من جهة أخرى، أبانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد متصفحي موقع مساند وصل حتى الآن إلى 9.919.329 متصفحاً، شمل 7 دول تم إطلاق النظام فيها، وتصدرت الرياض وجدة والدمام أعلى المدن زيارة للموقع.

يذكر أن برنامج (مساند) أطلقته الوزارة في 15 جمادى الأولى 1435هـ، الموافق 16 مارس 2014، ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، بالإضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة، وبالإمكان الاستفادة من خدمات الموقع بزيارته على الرابط التالي https://www.musaned.gov.sa/.

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